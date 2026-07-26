Apertura di settimana nel segno della letteratura con Éntula a Sassari, che propone un doppio appuntamento a Palazzo Ducale, con inizio alle 19. La curiosità è che entrambi i romanzi sono ambientati nel periodo fascista.

Lunedì il protagonista è Davide Piras, giornalista (L'Unione Sarda), sceneggiatore e docente di scrittura creativa. Presenta il romanzo "Femmenella", che narra dell'amore tra Modesto e Andrea in un piccolo paesino. Gli anni che seguono sono tremendi. Il controllo fascista raggiunge le campagne e le montagne dell'isola e non ha pietà per chi si sente diverso dagli altri, né sarà clemente il giudizio dei loro coetanei, agitati da un'epoca burrascosa. Ma Modesto e Andrea sapranno appellarsi a quel primo sguardo, persino nei momenti più bui.

Martedì è Graziella Monni a presentare il suo ultimo romanzo "La ragazza della solitudine" ambientato a Nuoro, paese natale della scrittrice. In questo caso però la vicenda di Anna, il cui padre è stato mandato al confino dalla milizia fascista, è parallela a quella della guaritrice Perditta Basinquedo, che nel 1605 si era ritrovata rinchiusa nel carcere del Santo Officio, accusata di essere una strega da uno degli implacabili delatori dell’Inquisizione.

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