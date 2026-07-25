Non c’è tregua per l’Isola assediata dal fuoco che rischia di colpire duramente i pascoli e la vegetazione. Nel pomeriggio intorno alle 14.30 squadre dei Vigili del fuoco della sede centrale di Sassari sono intervenute nella località San Martino, tra i comuni di Florinas e Ploaghe, per un incendio di vegetazione.

Sul posto hanno operato le squadre della Forestale che hanno coordinato le operazioni di spegnimento, in collaborazione con i gruppi della Protezione Civile e di Forestas. In volo anche due elicotteri della flotta antincendio regionale. Dopo tre ore d’intervento è cominciato il lavoro di bonifica per evitare che ulteriori focolai possano riattivarsi. Le fiamme hanno danneggiato intere campagne, annerito ettari di terreno, per fortuna senza conseguenze ai danni delle persone.

Un altro incendio si è sviluppato a Pozzomaggiore dove è intervenuto a supporto un elicottero leggero decollato dalla base di Anela. A terra stanno operando gli uomini del Corpo Forestale impegnati a domare le fiamme in località "Serra Suelzu". Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il Dos della locale Stazione Forestale, che ha richiesto l'invio di un altro mezzo aereo. In arrivo il biturbina AS332 Super Puma da Alà dei Sardi.

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