È festa grande per il Gremio degli Autoferrotranvieri a Sassari. Oggi si è entrati nel vivo delle celebrazioni in onore del patrono San Cristoforo, dopo la vestizione del simulacro di giovedì e i vespri di ieri. Stamattina invece, nel duomo di San Nicola, si è tenuta la messa, officiata da don Eugenio Cavallo, e al termine ha avuto luogo il tradizionale rito dell’Intregu con il passaggio della Bandiera. Il nuovo obriere maggiore è Gesuino Alberto Fois che succede a Giovanni Giuseppe Mamusi mentre a ricoprire, per il prossimo anno, i ruoli di obriere di candeliere e fisco maggiore sono, rispettivamente, Giuseppe Pettenadu e Giovanni Antonio Mamusi. Stasera sarà la volta della solenne processione per le vie cittadine del simulacro di San Cristoforo Martire, a cui parteciperanno anche gli altri Gremi. Domani la festa si concluderà, alle 19 in cattedrale, con la messa in suffragio dei gremianti defunti.

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