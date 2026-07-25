Nuovo ingresso nel Consiglio comunale di Castelsardo con il consigliere Ignazio Bitti che entra ufficialmente a far parte del gruppo consiliare di maggioranza. «Il suo ingresso rappresenta per l’amministrazione un valore aggiunto. Molti di noi ne apprezzano da tempo la presenza attiva nella nostra comunità, dimostrata negli anni attraverso l'impegno nello sport, nel lavoro e nel volontariato con la rinomata associazione San Giuseppe».

Sono le parole della sindaca Maria Lucia Tirotto. Bitti porta il suo bagaglio di esperienze al servizio di tutti, mettendo la sua disponibilità a favore della collettività. «Sono certa - ha aggiunto il primo cittadino - che la sua competenza, il suo entusiasmo e la sua conoscenza del tessuto sociale potranno essere di grande supporto a tutto il gruppo e al lavoro che portiamo avanti ogni giorno per la nostra città».

Bitti subentra in seguito alle dimissioni formalmente presentate dalla consigliera Maria Grazia Bianco, dettate da sopraggiunti impegni lavorativi e dalla conseguente difficoltà nel conciliare la propria attività professionale con i tempi e la dedizione richiesti dal ruolo amministrativo. “A Maria Grazia va il mio più sentito ringraziamento per il grande senso di responsabilità, la correttezza istituzionale e il prezioso lavoro svolto insieme in questo percorso”, ha concluso la sindaca. “Ad Ignazio Bitti vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte mia, della Giunta e di tutto il Consiglio Comunale”.

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