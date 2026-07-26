Pulizia in grande stile di Plastic Free Sassari, lo scorso venerdì 24 luglio a Platamona, nonostante una temperatura di oltre 40 gradi.

I nove partecipanti all'iniziativa, tra cui anche una volontaria di Olbia, si sono ritrovati alla Rotonda della spiaggia sassarese per ripulire il litorale e il bordo strada dai tanti rifiuti. L’attività, coordinata da Serena Solinas, referente Plastic Free Sassari, insieme ai referenti Roberto Manca di Sassari e Maria Grazia Pisanu di Sorso, ha portato al recupero di 4 sacchi di plastica e lattine, 8 sacchi di indifferenziato, 3 sacchi di vetro, un sacco di carta, una busta di ferro, due ombrelloni e un grande sacco di plastica dura, oltre alla consueta massa di mozziconi di sigaretta.

Nell’occasione si è avuto modo di dialogare con i bagnanti, che hanno chiesto informazioni per partecipare alle prossime iniziative. Presente anche Pierluigi Salis, assessore all’Ambiente e vicesindaco del Comune di Sassari, con cui i volontari si sono rapportati sulle criticità dell’area e sull’importanza di mantenere alta l’attenzione sul decoro del litorale.

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