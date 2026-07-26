Il Comune di Tissi riavvia il progetto agrisociale "Sos Coros" tramite La Fattoria Sociale S’Incantu di Putifigari che riapre le iscrizioni per l’assegnazione di 6 borse lavoro, finanziate dalla Regione Sardegna nell’ambito degli interventi per lo sviluppo dell’agricoltura sociale.

Un percorso di 4 mesi che unisce formazione, attività pratiche nelle fattorie sociali di Putifigari e Codrongianos, orientamento al lavoro e corsi obbligatori (sicurezza, HACCP, utilizzo attrezzature agricole). Tutte le attività sono gratuite ed è prevista l’erogazione di una borsa lavoro.

Ai corsi di formazione possono partecipare persone tra i 18 e i 69 anni, in condizioni di vulnerabilità (anziani autosufficienti, persone con disabilità, donne vittime di violenza), italiane, comunitarie o extracomunitarie con permesso di soggiorno regolare, preferibilmente residenti nei Comuni del Coros, tra cui Tissi, non inserite in percorsi di studio, formazione o tirocinio, iscritte a un Centro per l’Impiego della Regione Sardegna.

La scadenza delle domande è prevista entro le ore 13 del 31 agosto. Se le domande fossero superiori ai posti disponibili, è previsto un colloquio motivazionale.

© Riproduzione riservata