Il Comune di Stintino celebra 141 anni dalla sua fondazione e si prepara a presentare una serata di eventi per rendere omaggio alla sua storia, all’identità e alla comunità del borgo marinaro. Il 14 agosto dalle 23.30, sul lungomare Colombo il cielo sul mare si illuminerà con lo spettacolo pirotecnico dedicato all’anniversario storico. Un momento simbolico e condiviso, per celebrare il legame profondo tra il paese, il suo mare e la sua memoria.

Stintino ha una precisa data di fondazione: 14 agosto del 1885; l’origine del borgo è dovuta alla decisione del Governo regio italiano di istituire sull’Isola dell’Asinara una stazione sanitaria marittima di quarantena e una colonia penale agricola. L’isola dell’Asinara era all’epoca abitata da famiglie di pastori sardi e di pescatori, alcuni di origine ligure, che furono deportati forzatamente dall’isola verso la terraferma: solo 45 di queste famiglie, dopo una serie di trattative, decisero di fondare un nuovo insediamento in una lunga striscia di terra caratterizzata da due profonde insenature conosciuta come ”Isthintini’‘ ( che significa budello o intestino) non molto distante dall’antico stabilimento della Tonnara Saline, presso il quale gli stessi trovarono ospitalità e impiego in attesa che venissero realizzate le prime case. In una data centrale del calendario estivo, il cielo sopra il lungomare si illuminerà per rendere omaggio a una comunità che continua a riconoscersi nelle proprie radici e a raccontarsi attraverso il suo paesaggio, la sua cultura marinara e il suo senso di appartenenza.

Lo spettacolo pirotecnico si inserisce così tra gli appuntamenti che segnano l’estate non solo come stagione di eventi, ma anche come tempo di celebrazione dell’identità locale. Per residenti e ospiti sarà un momento da vivere insieme, in uno scenario che unisce il fascino del mare notturno alla forza evocativa di una ricorrenza così significativa per Stintino.

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