Voleva andarsene da Bancali il 33enne algerino scoperto senza vita nel bagno della propria cella lo scorso 16 luglio.

L’uomo aveva presentato istanza di trasferimento ma prima è sopravvenuto il decesso, su cui sta indagando il pm Damiano Rossi della procura della Repubblica di Sassari.

Il sostituto procuratore ha affidato le indagini alla polizia penitenziaria disponendo l’autopsia, effettuata venerdì 24 luglio dal medico legale Matilde Ruju. Al momento sono ignoti i motivi che avevano portato l’uomo a presentare l’istanza per lasciare la Casa Circondariale.

Il detenuto, su cui pendeva un decreto di espulsione, avrebbe dovuto concludere la sua pena tra poco meno di due mesi. Intanto il padre e la sorella dell’extracomunitario hanno nominato l’avvocata Maria Assunta Argiolas perché li rappresenti negli sviluppi della vicenda.

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