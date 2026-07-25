Torna a Castelsardo l'appuntamento internazionale dedicato al "mare in sicurezza". Questa mattina alle 10.30 sulla spiaggia Ampurias - Lu Bagnu, in occasione della Giornata mondiale della prevenzione all’annegamento promossa a livello internazionale dall’Oms come “World Drowning Prevention Day”, il 25 luglio, il Comune di Castelsardo insieme ai 257 Comuni Bandiera Blu d’Italia per la creazione di una campagna nazionale - ha organizzato l’evento di sensibilizzazione “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”. In programma dimostrazioni pratiche di prevenzione dell'annegamento e di primo soccorso nella spiaggia tra le più frequentate del borgo turistico.

«Occasione per riflettere insieme sulle semplici regole di prevenzione, pratiche sulla sicurezza, primo soccorso e tutte quelle utili informazioni che possono a volte, con buone attenzioni, evitare situazioni di pericolo e prevenire possibili annegamenti», ha commentato il sindaco di Castelsardo Maria Lucia Tirotto. Nel corso della manifestazione, nella spiaggia Ampurias bandiera blu, hanno partecipato turisti e cittadinanza, e sono state coinvolte le istituzioni, e gli enti interessati al tema che insistono nel Comune di Castelsardo quali: Capitaneria di Porto Torres - localmare Castelsardo , CVSM - Protezione Civile Castelsardo guidata da Danilo Romano ; la Compagnia Barracellare di Castelsardo del comandante Giovanni Maria Pintus, l'associazione sportivo - ambientale Bulli Surf Club Castelsardo con Renato Carta, Marco Pinna, Marco Brandano, con dimostrazioni pratiche di sicurezza in spiaggia, simulazioni di intervento e di primo soccorso. Momento clou la dimostrazione di salvataggio a mare di un bagnante in difficoltà, effettuata dai bagnini e Cvsm salvamento a mare - Protezione Civile Castelsardo.

«Una dimostrazione riuscita perfettamente - spiega Christian Speziga assessore all' Ambiente - Protezione Civile del Comune di Castelsardo - seguendo le indicazioni dell’OMS e considerati gli importanti risultati raggiunti nelle due precedenti edizioni, la fondazione FEE Italia ha promosso per il terzo anno consecutivo l’organizzazione di una manifestazione dedicata alla sensibilizzazione e all’informazione sulla prevenzione degli annegamenti, in programma nella stessa giornata nelle oltre 250 località Bandiera Blu. Quello della sicurezza dei bagnanti non è un tema collaterale, ma un criterio imprescindibile che tutti i comuni insigniti del riconoscimento portano avanti con grande impegno. È dunque di fondamentale importanza che tutta la cittadinanza e i turisti presenti vengano informati e formati sulla tematica del salvamento e sulla necessità di prevenire annegamenti. Da tener presente che, - evidenzia l’assessore Speziga - quando si parla di annegamenti, conosciamo i numeri degli eventi drammatici che purtroppo si verificano, ma esiste anche un dato su cui si riflette forse troppo poco: quello di numerosi interventi registrati ogni anno che, grazie all’azione del CVSM - Protezione Civile Castelsardo, assistenti bagnanti, Bulli Surf Club Castelsardo, Guardia Costiera, evitano che una situazione di pericolo si trasformi in tragedia».

© Riproduzione riservata