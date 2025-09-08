Pochi mesi all’apertura della bretella tra la Buddi Buddi e l’ex 131 Carlo Felice a Sassari. Dopo 16 anni di gestazione e circa 9 milioni di euro investiti, verrà conclusa entro dicembre l’opera finanziata dalla Regione e dalla Provincia con lo svincolo di alcuni mutui.

Sono quasi finite le dieci campate del tratto lungo 2 km e che decongestionerà il traffico dalla provinciale 60 indirizzandolo verso l’ex 131. È stata di tre anni la durata dei lavori, curata dal settore viabilità dell’amministrazione provinciale, tra vari intoppi e la particolare attenzione data alla campata che sovrasta la ferrovia Porto Torres-Chilivani, uno dei passaggi più complessi.

Con l’ulteriore milione di euro stanziato dal settore regionale dei Lavori Pubblici, e la perizia suppletiva richiesta, si realizzeranno due svincoli a raso: uno collegherà il traffico verso l’agro mentre il secondo in direzione di Sant’Orsola, mossa strategica in previsione di una potenziale espansione del quartiere.

