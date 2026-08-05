Sassari, pusher nascondeva la cocaina in boccaArresto convalidato e divieto di dimora in città per un nigeriano fermato nei giorni scorsi
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Nascondeva la cocaina in bocca il trentenne nigeriano arrestato dai carabinieri nei giorni scorsi a Sassari.
Nello specifico i militari dell’Arma gli hanno trovato sette involucri per un totale di quasi sei grammi mentre a casa, in centro storico, sono state rinvenute altre dosi di coca e di eroina, per una quantità complessiva di oltre 21 grammi per la prima sostanza e di sei circa per la seconda. L’extracomunitario era accusato anche di resistenza a pubblico ufficiale per aver spintonato i carabinieri al momento del fermo e aver tentato di sfuggire all’arresto.
Oggi in tribunale a Sassari la giudice Monia Adami ha disposto per l’uomo, difeso dall’avvocata Elisabetta Udassi- la pm era Camilla Battaglini- la convalida dell’arresto e il divieto di dimora in città.