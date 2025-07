La Fontana di Rosello di Sassari riprodotta con 2400 mattoncini Lego. È l’ultima creazione di Maurizio Lampis, 49enne artista di Cagliari, conosciuto a livello internazionale per aver realizzato celebri opere d’arte con lo stesso metodo, dalla Fontana di Trevi alla Piazza San Marco di Venezia. Una passione per i famosi pezzi del gioco per bambini che lo ha portato a fondare nel 2021, assieme al suo socio Gianluigi Cornaglia, il Museo del Mattoncino Karalis Brick, che oggi ha sede a Capoterra. Stamattina, nella sede del settore Cultura, alla presenza del sindaco Giuseppe Mascia e dell’assessora alla Cultura Nicoletta Puggioni, è stato presentato il tributo al capoluogo turritano e a uno dei suoi simboli più rappresentativi.

“La fontana di Rosello è un’icona di Sassari, il suo significato allegorico riassume il fluire del tempo, simboleggiato dalle dodici bocche e dalle quattro statue che raffigurano le stagioni- afferma Lampis- Nel Seicento rappresentava una novità, ma ancora oggi è un unicum in tutta la Sardegna”. Si tratta del ventisettesimo monumento dedicato all’isola da parte dell’artista, il primo che vede il capoluogo turritano protagonista. “L’ho visitato nel 2024- racconta -sono rimasto colpito dalla sua architettura tardo rinascimentale e dalla sua storia”. Per il sindaco Mascia “grazie a questa opera, Maurizio Lampis racconta Sassari e i suoi tesori in modo originale, consentendoci di raggiungere un pubblico inedito, quello degli appassionati dei famosissimi mattoncini colorati, e offrire a una platea più ampia, internazionale, l’immagine di una città ricca di fascino e di un patrimonio da preservare e da promuovere adeguatamente”. L’assessora Puggioni ha poi annunciato che “presto Sassari ospiterà una mostra delle opere che sono ospitate nel museo di Capoterra, sarà un’occasione in più per visitare la città e per apprezzarne la bellezza e la ritrovata vivacità”. La Fontana di Rosello presentata oggi in anteprima nell’ex Infermeria San Pietro, attuale sede del settore Cultura del Comune di Sassari, sarà esposta negli spazi museali di Palazzo Ducale sino al 2 ottobre.

© Riproduzione riservata