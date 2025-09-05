La polizia di Stato salva a Sassari un cane meticcio, denutrito e costretto a vivere nei propri escrementi.

A notarlo due agenti della sezione volanti che, oltre alle gravi condizioni di salute, hanno appurato anche che aveva problemi di deambulazione agli arti posteriori ed era in parte privo di pelo sulla schiena.

I poliziotti hanno allertato le guardie zoofile e il servizio sanitario competente per assicurare all’animale le cure necessarie. Il cane è stato portato in un canile per essere seguito da personale specializzato mentre il proprietario è stato denunciato per maltrattamento di animali.

