Quasi mezzo milione di euro a Sassari per potenziare la segnaletica stradale verticale. La giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo in cui si prevedono circa 130 interventi, in quasi tutti i quartieri cittadini, da piazza Colonnello Serra a via Pirandello, da via Buonarroti a viale Dante. Un programma di lavori già approvato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da cui, attraverso il Piano nazionale per la sicurezza stradale 2030, provengono le risorse. E se lo stanziamento per tutta la penisola è stato di oltre 17 milioni e 100mila euro, nel capoluogo turritano la provvista è di 479mila e 600 euro.

Affidato e dato il via libera al progetto esecutivo, il Comune, entro fine settembre, come recita la delibera, «dovrà trasmettere al Mit l’evidenza della pubblicazione del bando di gara e il cronoprogramma aggiornato delle fasi con l’indicazione delle tempistiche di gara e di esecuzione». Con l’intervento, denominato “Sostituzione e potenziamento della segnaletica stradale verticale prioritaria del Comune di Sassari”, si applicherà il programma di fondo previsto dal Piano nazionale che aveva individuato, come le categorie più esposte al rischio di incidenti in ambito urbano, i pedoni, i ciclisti e i conducenti di mezzi a due ruote. Volendo per questo realizzare, attraverso i Comuni, interventi di rinnovo e potenziamento della segnaletica.

© Riproduzione riservata