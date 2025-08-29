Situazione di pericolo in una rotatoria sulla Buddi Buddi a Sassari. A lanciare l'allarme è Generazione Italie, e Manuel Pirino, per conto dei residenti nelle strade consortili.

L'oggetto delle criticità è la rotatoria della strada vicinale Ponte Brandinu – Funtana Niedda, dopo il distributore ENI, che viene definita di "anomala costruzione".

«Le auto provenienti da sinistra - viene scritto nella segnalazione inoltrata al sindaco e all'assessore competente - si immettono nella rotatoria a velocità sostenuta, noncuranti del fatto che pur in assenza di segnale di stop – siano comunque presenti sia la segnaletica orizzontale sia quella verticale, che impongono di rallentare e di verificare la libertà della rotatoria prima di accedervi».

«A ciò si aggiunge - continua la nota - che le numerose auto provenienti dalla salita della Strada Vicinale Ponte Brandinu – Funtana Niedda, così come quelle provenienti dalle altre strade consortili che confluiscono nello stesso punto, si trovano costantemente in una situazione di rischio nell’immettersi in direzione città o verso altre destinazioni».

Per questi motivi i residenti sollecitano con urgenza un sopralluogo e un intervento per ripristinare le condizioni di sicurezza.



© Riproduzione riservata