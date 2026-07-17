Paolo Dettori è stato eletto segretario generale della Fp Cgil Sardegna. Il sindacalista sassarese ha ricevuto l’incarico nella giornata di oggi, subentrando alla segretaria uscente Roberta Gessa, nel corso della assemblea generale della Fp Cgil Sarda, tenutasi a Tramatza e che ha visto le presenze di 51 su 57 componenti.

C’era anche il segretario generale nazionale Fp Cgil, Federico Bozzanca, e la segretaria Cgil sarda Francesca Nurra che hanno proposto proprio Dettori.

Nella relazione il neo segretario ha ringraziato sia Nurra che Bozzanca “per il coraggio della proposta”, e tutta l’assemblea generale, oltre Roberta Gessa, per il sostegno ricevuto. Le parole d’ordine di Paolo Dettori sono state continuità e collegialità d’azione, miglioramento e partecipazione, sostegno ai territori e grande impegno sulla sanità e sulla realizzazione del comparto unico.

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