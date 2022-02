I pacchi alimentari continuano a finire nei cassonetti. Pane, pasta, biscotti e merendine, insieme ad altri generi alimentari distribuiti alle famiglie bisognose dalla Caritas, abbandonati davanti ai contenitori della differenziata in via Monache Cappuccine, nel centro storico di Sassari.

Pacchi di cibo depositati sui marciapiedi e a lato della carreggiata, poco distante dal convento e dall’attiguo complesso monastico.

Uno schiaffo alla povertà in un momento di forte difficoltà economica, un pugno nello stomaco per le associazioni di volontariato che con le loro forze e risorse mandano avanti progetti di solidarietà.

Gli alimenti distribuiti dalle Caritas cittadine spesso vengono gettati con indifferenza. C’è chi grida “vergogna” come il consigliere comunale Giuseppe Palopoli, esponente di Sassari Civica. “E’ necessario prestare molta attenzione quando si fanno le consegne dei pacchi di generi alimentari alle famiglie in difficoltà – sottolinea –, perché in molti ne approfittano e alcuni, addirittura, mettono in vendita ciò che gli viene donato”.

Si parla di tonnellate di cibo sprecate, mentre aumenta in città il numero dei poveri.

