Sassari, nuova vita per via Bellini e Latte Dolce con costruzioni scolastiche e il palazzetto
Nuova vita per parte di via Bellini a Sassari. La strada che raccorda il quartiere di Monte Rosello con quello di Latte Dolce è punteggiato da ampie zone di verde, in alcuni casi da curare, e da costruzioni fatiscenti che si affacciano sull’istituto agrario “N. Bellini”.
Edifici a un piano abbandonati da anni e ridotti a un deposito di spazzatura di vario genere. Un colpo nell’occhio per chi si addentra in periferia e che ora sono in procinto di cambiare aspetto grazie a un’impresa che, su quel terreno, andrà a costruire una palazzina rendendo così disponibili appartamenti di varie metrature.
Un intervento che cambierà la fisionomia dell’area in combinazione coi lavori che porteranno alla riqualificazione dell’edificio di fronte. A cura dell’ex provincia di Sassari e finanziati con 4 milioni e 420mila euro ministeriali e regionali del progetto Iscol@ per “la ristrutturazione degli istituti tecnici e professionali afferenti alla filiera agro-alimentare del nord-Sardegna”.
Un’opera che, secondo il cronoprogramma, dovrebbe essere pronta per il luglio 2026 mentre, poco più avanti, in via Kennedy procedono i lavori per la nascita del palazzetto sportivo dedicato a pallavolo, pallamano e futsal. Un investimento da 6 milioni euro, con soldi provenienti dal Pnrr, e co-finanziato dal Comune, capienza potenziale da 2mila posti. Polo deputato allo sport che rappresenta un ulteriore segnale di rinnovamento di un rione che, proprio da via Bellini, nasce andando a formare una delle realtà cittadine più popolose.