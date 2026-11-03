Disagi per l’acqua domani, mercoledì 4 novembre, a Sassari. L’interruzione dell’erogazione idrica nasce dai lavori di manutenzione straordinaria che l’Ente Acque della Sardegna farà lungo il tratto dell’acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino) e di Monte Agnese al servizio di Alghero. Questo porterà allo stop delle forniture per gli impianti di potabilizzazione a cui si porrà rimedio, in parte, con altre fonti d’approvvigionamento. Al contempo, per evitare ulteriori chiusure più avanti, le squadre di Abbanoa hanno calendarizzato, sempre domani, l’installazione di nuove apparecchiature nella condotta adduttrice Monte Oro - Li Punti e nella diramazione idrica di Predda Niedda.

A Sassari l’interruzione sarà dalle 8 alle 22 di domani nei quartieri e nelle località alimentate in via esclusiva da Truncu Reale tramite il serbatoio e la condotta di Monte Oro: Centro Storico, Monte Rosello Basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana, Piandanna, Caniga, Bancali - La Landrigga, Li Punti, Sant'Orsola Nord, Sant'Orsola Storica, Ottava e nella Zona Industriale di Predda Niedda.

Niente acqua poi dalle 20 di mercoledì alle 8 di giovedì nelle zone servite dal serbatoio di Via Milano, alimentato dal potabilizzatore del Bidighinzu con integrazione da Truncu Reale tramite il sollevamento di Ponte Rosello: Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Cappuccini, Monserrato, Porcellana Alta, Tingari, Monte Rosello Medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru, Valle Gardona e Gioscari. Nessuna interruzione invece nelle zone rifornite dal Serbatoio Quota 300 di Serra Secca alimentato solo parzialmente da Truncu Reale: Luna e Sole, Prunizzedda, Monte Rosello Alto e Carbonazzi.

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