Omaggio ai sindaci che negli anni hanno amministrato il Comune di Usini. La cerimonia si è tenuta nel pomeriggio di oggi, lunedì 2 novembre, alle ore 15, nel rispetto di una tradizione profondamente sentita, in cui l'Amministrazione comunale ha reso omaggio ai Sindaci che, nel corso degli anni, hanno guidato la comunità.

Primi cittadini che hanno amministrato e segnato la storia del paese. Un gesto di riconoscenza e memoria che si è concretizzato con la deposizione di una corona di fiori e del Tricolore italiano sulle loro tombe, per ricordare e onorare quanti hanno dedicato parte della propria vita al servizio di Usini. Insieme al sindaco Giovanni Luigi Testoni e al parroco del paese, la visita al cimitero comunale per rendere omaggio agli amministratori scomparsi.

Ieri la ricorrenza di Ognissanti che rappresenta un momento speciale di fede, riflessione e condivisione, nel quale si è celebrato tutti i Santi e rinnovato il legame con le tradizioni religiose del paese. Una giornata che invita a riscoprire i valori della solidarietà, della speranza e dell'unione, rivolgendo un pensiero affettuoso a ciascun membro della comunità, sotto la guida e la protezione di Santa Maria Bambina, patrona di Usini.

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