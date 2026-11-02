Citofoni fuori uso, infiltrazioni e muffa nelle pareti ed un portone principale di accesso alla palazzina impossibile da chiudere. Da mesi gli inquilini di via Trieste al civico 4, a Porto Torres, chiedono ad Area, l’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa, interventi urgenti al fine di sistemare i campanelli e garantire la manutenzione dell’edificio a causa delle infiltrazioni d’acqua che interessano anche il pavimento del pianerottolo a rischio cedimento.

«La maggiore criticità è legata al portone d’ingresso all’edificio che, non potendosi chiudere, autorizza chiunque ad entrarvi», - spiegano i condomini - «a sporcare e a commettere furti ai danni dei condomini, privati anche dell’uso dei citofoni. Una condizione di mancanza di sicurezza in una palazzina con sei appartamenti in cui più nessuno si sente al sicuro». Alcuni condomini anziani hanno paura ed hanno chiesto di essere protetti. Le criticità permangono da troppo tempo con il rischio che lo stato dei muri possa peggiorare, specie nel piano rialzato e al secondo piano, dove sono presenti crepe e le pareti si stanno sgretolando, con il pericolo che possano cedere.

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