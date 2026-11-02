Porto Torres si prepara per celebrare la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, mercoledì 4 novembre, in ricordo della fine della prima guerra mondiale. L’Amministrazione comunale turritana, come da tradizione, renderà onore alla memoria di tutti i caduti della Grande Guerra con una celebrazione solenne a cui è invitata a partecipare tutta la cittadinanza e la popolazione studentesca. La cerimonia prenderà il via alle 9.15 in piazza Umberto I° con il raduno delle autorità militari, civili e religiose e dei rappresentanti delle Associazioni combattentistiche del territorio davanti al monumento dei caduti.

I partecipanti si sposteranno quindi nella Chiesa della Beata Vergine della Consolata per la Santa Messa. Al termine della funzione, alle 10.30 davanti al Municipio, si svolgerà il tradizionale rito civile con l'apposizione delle corone d’alloro ai piedi dei monumenti ai Caduti della Prima guerra mondiale e ai Caduti del Mare. Dopo il minuto di raccoglimento sarà data lettura della Preghiera del Combattente e della Motivazione della Medaglia d’Oro al valore militare del Milite Ignoto.

La cerimonia si concluderà con l’intervento del sindaco Massimo Mulas. Infine, i partecipanti si dirigeranno in corteo nel cimitero di via Balai dove verranno deposte le corone d’alloro sulle tombe del carabiniere Walter Frau e del finanziere Salvatore Cabitta.

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