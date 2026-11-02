Successo a Sennori per la manifestazione Notte delle anime e Su mortu mortu. Si è conclusa tra sorrisi, entusiasmo e una straordinaria partecipazione la serata dedicata alle tradizioni con la grande Caccia alla Zucca Magica. Decine di bambini, bambine insieme alle famiglie hanno animato le vie del centro storico di Sennori, trasformandosi in piccoli investigatori e rendendo l'appuntamento pauroso e divertente.

Dal raduno al piazzale dei Carabinieri con la consegna del pass, lungo il percorso segreto della Strada Misteriosa e fino alle divertenti prove di coraggio al Centro Culturale, i giovani hanno vissuto un’avventura ricca di magia, concludendo la festa con la premiazione, la baby dance e tantissimi dolci.

L’iniziativa patrocinata dal Comune si è svolta con la collaborazione di Esplora-ti Esplora-ti che con la loro guida e la loro energia hanno saputo regalare un’esperienza fantastica ai piccoli e a tutta la comunità. L’evento è stato organizzato dalla Pro loco di Sennori. La città' è stata animata da centinaia di bambini e bambine vestite a festa per l'occasione.

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