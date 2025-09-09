Si è conclusa ieri a Sassari la Natività della Vergine Maria. Iniziato l’ottavario il 31 agosto coi vespri e le celebrazioni a tema mariano, ieri si sono svolte due celebrazioni eucaristiche, una di mattina per la Festa del Gremio dei Massai, e la sera poi a San Pietro in Silki, officiata da padre Massimo Chieruzzi.

Al termine la processione con il simulacro della Madonna delle Grazie, uno dei momenti religiosi più attesi in città, partita da via delle Croci, lungo via De Nicola dove il corteo si è fermato davanti all’ospedale Santissima Annunziata. Qui si è pregato per la salute di chi si trova ricoverato, e di chi soffre.

Di seguito, condotta dal Gremio dei Massai, la Madonnina è stata riportata a San Pietro in Silki concludendo così il ciclo dei festeggiamenti.

© Riproduzione riservata