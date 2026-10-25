Stanotte un minorenne è stato accoltellato a Sassari in via Sorso, all'esterno di un locale.

Il giovane è stato raggiunto da un fendente al petto. A sferrare la coltellata sarebbe stato un 20enne di Sorso, già noto alle cronache per un altro episodio avvenuto a Sassari un paio di anni fa.

Il ragazzo ferito è ricoverato nel reparto di Rianimazione, dove sta per essere sottoposto a una delicata operazione. Sull'episodio indaga la polizia di Stato, che ha arrestato il presunto aggressore.

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