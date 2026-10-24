Momenti di alta tensione a Sorso nella notte tra giovedì e venerdì. Un uomo, in stato di alterazione, ha cominciato a inveire contro il fratello, residente in un appartamento vicino al suo. Dalle urla l’uomo è passato alla violenza, colpendo gli infissi e la porta del familiare, rompendo un vetro e ferendosi. In mezzo a questa sequenza le minacce di morte - "Ti ammazzo"- rivolte al parente, fino all'arrivo dei carabinieri che lo hanno arrestato.

L’indagato, difeso dall’avvocato Salvatore Carlo Castronuovo, doveva rispondere, ieri in tribunale a Sassari nell’udienza di convalida, alle accuse di tentata violazione di domicilio e minacce gravi. E se il pm Giovanni Dore ha chiesto il divieto di avvicinamento, il giudice Paolo Bulla ha invece disposto l’obbligo di firma.

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