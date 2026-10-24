Un uomo è stato arrestato in un centro di accoglienza straordinaria a Sassari. L’intervento della polizia di Stato è stato compiuto ieri, a Predda Niedda, in un’operazione “ad alto impatto” all’interno del Cas, coordinata dalla Squadra Mobile di Sassari, con l’impiego di unità cinofile, del Reparto Mobile di Cagliari e del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna.

Un controllo che ha portato all’arresto di un 28enne tunisino che aveva, nel comodino, circa 200 grammi di hashish, si presume destinati alle piazze di spaccio cittadine, anche perché il giovane aveva pure un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Il 28enne è stato condotto oggi in tribunale per la convalida di rito. In totale, negli spazi comuni della struttura, sono stati trovati 300 grammi di droga, insieme a numerosi coltelli a serramanico. Segnalate altre cinque persone ospiti del centro.

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