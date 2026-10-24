250 alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado insieme a Sassari per la “Giornata dello Sport e della Legalità”. L’evento, promosso dalla polizia locale, si terrà negli spazi esterni dell’istituto san Donato, in via Fontana dalle 9 del mattino. Al centro dell’operazione lo sport inteso come veicolo di educazione e aggregazione, in grado di promuovere il rispetto delle regole, la collaborazione, l’inclusione e il senso di appartenenza alla comunità.

La polizia locale sarà presente con il laboratorio della legalità e con attività sportive tra cui basket e calcio, dedicate ai più piccoli. Spazio anche alla nuova campagna di educazione ambientale, anche questa rivolta alla sensibilizzazione di bambini e ragazzi.

Nel corso della giornata, occasione di festa e solidarietà, verranno consegnati diversi giocattoli mediante il sorteggio tra i giovanissimi presenti. Come mascotte della manifestazione Thor e Ares, i cani del nucleo cinofilo della Locale. La “Giornata”, mirata soprattutto ai più piccoli, sarà aperta anche al pubblico di tutte le fasce d’età, all’insegna della socialità e della partecipazione. “La “Giornata dello Sport e della Legalità” vuole essere molto più di un appuntamento sportivo: un momento di comunità, condivisione, vicinanza, ascolto e opportunità educative, investendo sulle nuove generazioni e sulla valorizzazione del territorio, nella convinzione che educare oggi al rispetto, alla partecipazione e alla convivenza civile significhi contribuire a costruire una città più sicura, accogliente e solidale”, afferma il comandante della Polizia locale, Gianni Serra. “Rianimare il centro storico, restituirlo alla città, significa anche creare occasioni di incontro, socialità e dialogo tra chi ci abita e il resto della comunità”, spiega il sindaco, Giuseppe Mascia.

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