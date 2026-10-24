Fuga di gas, paura alla periferia di AlgheroNessuna persona è rimasta ferita
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Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, intorno alle 9, nella strada vicinale di Garrone, ad Alghero, per una fuga di gas GPL proveniente da un serbatoio interrato. Nessuna persona è rimasta ferita.
Sul posto è arrivata la squadra del distaccamento di via Napoli che, attraverso la strumentazione in dotazione, ha individuato l'origine della perdita. Accertata la situazione, è stata immediatamente allertata la sala operativa, che ha disposto l'invio del nucleo specializzato Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico), attrezzato per intervenire in sicurezza sui contenitori di gas.
I vigili del fuoco hanno quindi predisposto le attrezzature necessarie e avviato le operazioni di bonifica, procedendo alla combustione controllata del Gpl attraverso un'apposita torcia, per eliminare il gas in condizioni di sicurezza. Durante l'intervento è stata informata anche la ditta fornitrice, che dovrà occuparsi del ripristino del serbatoio e della risoluzione del problema che ha provocato la perdita.