L’associazione Tuteliamo il golfo dell’Asinara presenta a Porto Torres le ragioni del ricorso contro lo Stato italiano alla Corte europea dei diritti dell’uomo a garanzia della giustizia delle vittime di inquinamento nel territorio.

L'appuntamento è in programma giovedì 29 ottobre, alle 16 nella Sala riunioni dell’Ente Parco nazionale dell'Asinara, in via Ponte Romano 81 a Porto Torres. Durante la presentazione saranno chiariti quali sono i requisiti per partecipare e i passaggi necessari per aderire. L’incontro offrirà ai cittadini interessati un’occasione per conoscere i contenuti di “DirittiInquinati” e approfondire gli aspetti pratici della partecipazione.

L'associazione Tuteliamo il Golfo dell'Asinara, presieduta da Giuseppe Alesso, è nata con l'obiettivo di affrontare i temi legati alla tutela ambientale e alla salute, attraverso l'organizzazione di eventi e iniziative nel territorio. Tra le iniziative anche quella legata alla presentazione del progetto con i dati aggiornati relativi alla la mortalità nel Sito di interesse nazionale di Porto Torres (che comprende anche il comune di Sassari). Nel periodo 2018-2022, tra i due comuni, si sono registrate 580 morti in eccesso rispetto alla media regionale.



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