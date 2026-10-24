L’esame e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto del capitolato d’appalto del servizio di igiene urbana, del Comune di Porto Torres, al centro della riunione della commissione Ambiente, presieduta dal consigliere Antonio Cossu, e svoltasi alla presenza dell’assessora competente Gavina Muzzetto, del direttore dell’esecuzione del contratto, l’ingegnere Daniele Batteta, del rup del servizio di gestione del servizio rifiuti urbani, Lia Dettori e della struttura tecnica comunale. A circa due anni e mezzo dall’affidamento del servizio di raccolta alla società Sangalli srl, il 1 gennaio 2024, appalto che si concluderà il 31 dicembre 2028, con proroga per un anno, risultano in servizio 44 operatori ecologici, di cui 41 assorbiti dal precedente contratto, oltre a 32 mezzi operativi disponibili nel cantiere per svolgere le attività di prelievo rifiuti e spazzamento. L'offerta tecnica migliorativa della società è oggetto di verifica costante ad opera delle figure apposite tramite sopralluoghi e prove documentali. «Ogni giorno si affrontano situazioni di criticità legate all’abbandono dei rifiuti, buste strappate dai gabbiani quando queste vengono esposte fuori dai mastelli, irregolarità che emergono dall’attività di controllo effettuata quotidianamente sulla base delle verifiche a campione, con sopralluoghi in risposta alle segnalazioni dei cittadini di problematiche a cui si risponde con un puntuale ripristino della condizione di decoro», spiega l’ingegnere Batteta. Sulle migliorie introdotte dall'offerta tecnica della società, sono previste tre spazzatrici a disposizione per la pulizia delle strade, per sei volte la settimana, e nel periodo tra il 1 aprile e il 30 settembre, la Sangalli ha disposto l’utilizzo di una terza spazzatrice per il servizio aggiuntivo pomeridiano, per tre giorni la settimana. Per lo spazzamento manuale è previsto il servizio di un operatore nel pomeriggio per sei ore e per tutto l’anno; d’estate si prevede la pulizia delle spiagge maggio-settembre e la domenica mattina è stato introdotto lo spazzamento meccanico. In particolare all’Asinara la gestione del servizio raccolta prevede l’impiego di una mini spazzatrice per la pulizia dell’isola. «Qui si interviene sette giorni su sette nel periodo estivo maggio-settembre e una volta la settimana nel periodo invernale», aggiunge Lia Dettori. «Nell’isola il servizio prevedeva la realizzazione delle isole ecologiche interrate a cui si sta lavorando ancora». Tra le criticità presenti nel centro urbano i cestini raccolta carta utilizzati dagli utenti per altri rifiuti. La società Sangalli prevede 77 cestini aggiuntivi ai 50 già assicurati dalla base di gara, per un totale di 127 cestini da disporre nel centro storico e sul lungomare. A questi si aggiungono 264 cestini modello Minitras con coperchio o posacenere. Nella offerta anche l’installazione di sensori di livello “Level Meter” per misurare il grado di riempimento dei cestini al fine di migliorare la programmazione degli svuotamenti, con l’obiettivo di evitare sia contenitori pieni, sia passaggi non necessari. Il programma di istallazione sarà progressiva. La verifica effettuata è relativa al numero di sensori posizionati insieme ai cestini, oltre all’impiego di un aspiratore elettrico Glutton per migliorare la pulizia urbana. Ulteriori controlli sono indirizzatai all’uso di un Piaggio Porter maxi, un mezzo dotato di cassone diviso in tre scomparti per la raccolta differenziata, oltre ad una macchina lavante elettrica per il lavaggio dei marciapiedi e aree pedonali, spiazi urbani. La relazione sulle proposte aggiuntive dalla società evidenzia anche un servizio specifico di lavaggio dei contenitori stradali. Tutti servizi migliorativi indicati tra gli impegni della Sangalli e che richiedono l’accertamento costante dell’adempimento da parte del Comune. In occasione della seduta la consigliera Patrizia Madeddu ha fatto richiesta per iscritto delle compensazioni previste dal capitolato d’appalto.

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