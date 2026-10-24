Sono partiti i lavori per il rifacimento della pista di atletica del compendio sportivo “R. Meledina” nel comune di Ozieri. Alla presenza del progettista e direttore dei lavori, Oscar Luciano, e dell’impresa appaltatrice ditta Caredda di Quartu Sant’Elena, insieme all’assessore allo Sport Alfonso Pino e alle Opere pubbliche Luca Manca si è dato ufficialmente avvio alle fasi operative per il rifacimento della struttura sportiva nel quartiere di San Nicola. Un investimento di 900.000 euro per lo sport e il territorio. I lavori avranno una durata stimata di circa 6 mesi. Prima dell’avvio delle lavorazioni sulla pista, sarà effettuata un’ulteriore verifica di caratterizzazione dei materiali derivanti dalla rimozione della vecchia pavimentazione, che saranno successivamente conferiti a una ditta specializzata per il trattamento. Il cuore dell’intervento sarà la posa di un nuovo manto sportivo professionale, progettato per rispondere alle esigenze sia dell’attività agonistica sia dell’allenamento. La nuova pavimentazione, con sistema impermeabile di tipo “sandwich”, sarà composta da uno strato di base in granuli di gomma Sbr e legante poliuretanico, completato da un rivestimento in resina poliuretanica con finitura in granuli di Epdm. Una soluzione tecnica pensata per garantire un adeguato assorbimento degli urti, un efficace ritorno dell’energia elastica e una risposta dinamica uniforme, contribuendo a migliorare le condizioni di utilizzo della pista per atleti e società sportive.

L’intervento comprenderà inoltre il miglioramento delle griglie per la raccolta delle acque meteoriche; la sistemazione e l’allestimento degli spazi destinati alle diverse discipline dell’atletica; l’acquisto delle attrezzature essenziali per l’omologazione dell’impianto.

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