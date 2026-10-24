Lo trovano a Sassari con 2 kg di hashish, reagisce e manda in ospedale un finanziere. È finito oggi in carcere a Bancali un 19enne friulano residente da qualche mese in città, dopo l’arresto di ieri da parte dei militari.

I finanzieri avevano individuato un pacco arrivato dalla Spagna, con dentro un kg e mezzo di sostanza stupefacente, che doveva essere consegnato tramite corriere in un’edicola. Ma chi era andato a ritirarlo ha riferito ai militari di essere ignaro del contenuto e di aver ricevuto l’incarico da un ragazzo.

Le forze dell’ordine si sono così messe alla ricerca del giovane, subito individuato. Quando, in sua assenza, hanno perquisito la sua camera nell’abitazione che condivide con altri ragazzi, i finanzieri hanno trovato altri 500 grammi di hashish, più materiale per il confezionamento e un bilancino.

Il 19enne è stato poi trovato altrove, e non appena i finanzieri hanno provato a bloccarlo, ha reagito con violenza ferendo un militare e tentando di distruggere il telefono prima di essere ammanettato.

Oggi in tribunale, nell’udienza di convalida, ha dovuto rispondere alle accuse di detenzione di droga ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, difeso dagli avvocati Dario Piu e Lorenzo De Stefani. Il pm Giovanni Dore aveva sollecitato la misura cautelare in carcere che la giudice Sara Pelicci ha disposto al termine della Camera di consiglio.

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