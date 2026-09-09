Minaccia una donna con una pistola a Sassari e viene arrestato. La polizia di Stato ha fermato, nei giorni scorsi, un 55enne accusato di minaccia aggravata, porto abusivo di arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti sono intervenuti intorno alle 2:15 dopo una chiamata al 112. Una signora dichiarava di essere stata minacciata da una persona da lei conosciuta vicino a un circolo privato nel quartiere di Latte Dolce.

Secondo quanto riferito l'uomo si trovava poco distante, su un’autovettura, e aveva un'arma da fuoco. I poliziotti delle Volanti, giunti sul posto, hanno scovato subito l'uomo rinvenendo un bastone in legno di circa 53 cm, riposto sul tappetino posteriore e una pistola con cane armato e caricatore inserito con 5 cartucce, nascosta al di sotto della vettura dal lato del conducente. I successivi accertamenti hanno stabilito che l'arma era stata modificata con l'inserimento di una canna ad alta precisione e rigatura interna per sparare munizionamento calibro 6,35 Browning, rendendola in sostanza un'arma clandestina.

La perquisizione a casa dell'indagato ha portato alla scoperta e al sequestro di una pianta di cannabis sativa dell'altezza di circa 60 cm tenuta sul balcone, un involucro con circa 120 grammi di cannabis e un bilancino di precisione. L'uomo, tratto in arresto, è stato condotto in carcere a Bancali in attesa dell'udienza di convalida.



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