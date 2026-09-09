Porto Torres, malore durante la commemorazione della Corazzata Roma: ex marinaio trasportato in ospedaleUn medico presente è immediatamente intervenuto per prestare le prime cure, sul posto l’ambulanza del 118
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Malore durante la cerimonia a Porto Torres dell’83° anniversario dell’affondamento della Corazzata “Roma”, la nave ammiraglia della Regia Marina Italiana, colpita dall’aviazione militare tedesca nel Golfo dell’Asinara all’indomani dell’annuncio dell’Armistizio, durante la Seconda guerra mondiale.
L’uomo di 70 anni, uno dei componenti dell’Associazione nazionale marinai d’Italia - sezione di Porto Torres, questa mattina intorno alle 11, si è sentito male e si è accasciato a terra, probabilmente a causa delle alte temperature, mentre partecipava alle celebrazioni della commemorazione della tragica pagina della storia italiana con una cerimonia solenne nella piazza dei Caduti 9 settembre 1943.
Un medico presente è immediatamente intervenuto per prestare le prime cure. Sul posto l’ambulanza del 118 che dopo aver soccorso l’anziano lo ha trasferito all’ospedale civile di Sassari per accertamenti.