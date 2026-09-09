La Delegazione FAI di Sassari apre la stagione autunnale con un calendario di appuntamenti che attraversa luoghi, linguaggi e storie differenti, intrecciando natura, arte, scienza e archeologia nel segno della conoscenza e della valorizzazione del patrimonio culturale e naturale.

Il programma prende il via giovedì 10 settembre alle 18 nella Biblioteca Universitaria di Sassari con “L’Arte per osservare e capire la Natura”, una mostra che mette in dialogo fotografia naturalistica e illustrazione scientifica attraverso i lavori di Salvatore Abbotto e Francesco Curreli.

Venerdì 11 settembre alle 18 è in programma una visita guidata esclusiva per gli iscritti FAI alla mostra di Genesio Pistidda “Radici/Roots” ’. L’ iniziativa segna l’avvio delle attività del rinnovato Spazio Denti in viale Dante 40 a Sassari, spazio espositivo aperto a contaminazioni tra arte, artigianato di qualità e patrimonio documentale.

Arte e creatività saranno protagoniste sabato 19 settembre, nel Salotto di Edina Altara, con un approfondimento dedicato a un aspetto particolare della produzione dell’artista sassarese: gli abiti che Altara disegnava e realizzava. Parteciperanno le allieve dell’Accademia Arte e Moda, con la direttrice Vittoria Dore, ed è prevista la partecipazione della costumista dell’Ente Concerti “Marialisa de Carolis”, in un incontro tra arte, moda e costume.

A chiudere il mese sarà, domenica 27 settembre, la partecipazione della Delegazione FAI alla seconda edizione di Sèmenes – Festival di letterature sostenibili, in collaborazione con l’associazione Itinerandia e con CeSIM Sardegna. Il FAI curerà la visita alla Domus de Janas dipinta S’Incantu, parte del sito seriale “Tradizioni funerarie nella Preistoria della Sardegna – Le domus de janas”, riconosciuto Patrimonio Mondiale UNESCO.

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