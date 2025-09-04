Grave lutto nella comunità gremiale di Sassari. È morto nella giornata di oggi Alberto Chessa, 54 anni, gremiante eletto dei Calzolai e già obriere maggiore in tre occasioni. Chessa, figlio del centro storico dove era nato in vicolo Agnesa, era una persona molto conosciuta a Sassari Vecchia per la sua giovialità e gentilezza.

«Ha vissuto per il nostro gremio tutta l’esistenza», ricorda l’attuale obriere maggiore Giovanni Loi. Alberto però è stato anche un tifoso della Torres e fondatore della Nuova Guardia. La sua fede rossoblù andava di pari passo per quella del gremio rendendolo una figura molto nota in città.

Di recente aveva partecipato alla Faradda del 14 agosto, dove ha sfilato con gli altri componenti dell’associazione in quella che, purtroppo, è stata per lui l’ultima Discesa dei Candelieri.

