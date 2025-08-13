Sarà la pm Elisa Succu della procura della Repubblica del tribunale di Sassari a occuparsi del caso di Danir, il bambino moldavo morto dopo essersi sentito male in auto una settimana fa a Olmedo.

Il piccolo di 4 anni, in vacanza coi genitori in una casa in campagna sarebbe sfuggito mercoledì scorso all’attenzione del padre e della madre, che forse dormivano, per entrare nell’autovettura della famiglia.

Sotto il sole intenso del pomeriggio, e in una macchina già arroventata dal caldo torrido, il bimbo ha accusato un malore e quando è stato ritrovato non rispondeva più agli stimoli.

Trasportato a Sassari in Rianimazione era rimasto lì fino a domenica 10 agosto finché i genitori lo hanno fatto trasferire al Policlinico Gemelli di Roma e al reparto di Terapia pediatrica.

Purtroppo le condizioni gravissime di Danir hanno impedito che i medici riuscissero a salvarlo e il giorno dopo, di mattina, ha perso la vita. Al momento non è dato sapere se i genitori siano indagati per omessa vigilanza del loro figlio.

© Riproduzione riservata