Bambino in condizioni disperate trasportato da Sassari, dove era ricoverato in Rianimazione,  al Policlinico Gemelli di Roma.

Oggi il volo del piccolo verso la capitale dopo che era stato ritrovato – secondo il loro racconto – dai genitori, entrambi stranieri, mercoledì a Olmedo, all’interno dell’auto

Lo stato di salute era apparso subito molto preoccupante e i soccorsi del 118 l’avevano condotto all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Una prima diagnosi parla di colpo di calore dovuto a un'esposizione prolungata al sole o ad alte temperature.

Ieri sera i medici e la famiglia hanno deciso per il trasferimento a Roma, al Policlinico Gemelli per cure più appropriate.

Sull’episodio indagano i carabinieri ma, al momento, non si ipotizza alcun reato.

