Olmedo, bambino trovato dentro l’auto: trasportato al Gemelli in condizioni disperateI genitori hanno raccontato di averlo rinvenuto nella vettura aperta ma la causa del malore sarebbe il caldo eccessivo patito dal piccolo
Bambino in condizioni disperate trasportato da Sassari, dove era ricoverato in Rianimazione, al Policlinico Gemelli di Roma.
Oggi il volo del piccolo verso la capitale dopo che era stato ritrovato – secondo il loro racconto – dai genitori, entrambi stranieri, mercoledì a Olmedo, all’interno dell’auto
Lo stato di salute era apparso subito molto preoccupante e i soccorsi del 118 l’avevano condotto all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.
Una prima diagnosi parla di colpo di calore dovuto a un'esposizione prolungata al sole o ad alte temperature.
Ieri sera i medici e la famiglia hanno deciso per il trasferimento a Roma, al Policlinico Gemelli per cure più appropriate.
Sull’episodio indagano i carabinieri ma, al momento, non si ipotizza alcun reato.