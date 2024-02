I sindacati della polizia di Stato contro l'utilizzo della Brigata Sassari nel centro storico, proposta avanzata stamattina dal ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini in città.

«L’utilizzo dell’Esercito - scrivono le segreterie provinciali del Siulp, Siap e Silp Cgil - come deterrente in operazioni straordinarie, rispetto ai loro compiti precipui, non può essere utilizzato per la prevenzione e la repressione dei reati, compito che è invece deputato esclusivamente alle forze di polizia». Le parti sociali ricordano che i militari non possono agire in autonomia nelle operazioni di polizia giudiziaria ma devono sempre essere affiancati dalle forze dell'ordine.

«Invitiamo la politica, di qualsiasi colore o schieramento - scrivono in una nota comune - a trovare soluzioni concrete per poter incrementare il numero dei poliziotti in città e in provincia, e a non utilizzare slogan che servono solo a illudere i cittadini ma che non servono a risolvere la problematica del controllo del territorio». Questo per affrontare criticità come la mafia nigeriana a Sassari Vecchia o gli assalti ai furgoni portavalori come è successo di recente vicino a Siligo.

Le associazioni di categoria si dicono infine pronte a un confronto con gli interlocutori politici e sottolineano come il faccia a faccia con Michele Pais, presidente del Consiglio regionale, che voleva la stessa soluzione di Salvini, «non si è mai tenuto nonostante la nostra assoluta disponibilità».

© Riproduzione riservata