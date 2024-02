Matteo Salvini visita il centro storico di Sassari e rilancia l'ipotesi di un presidio militare.

«Avete un orgoglio come la Brigata Sassari - ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e Trasporti - che ha portato la pace nel mondo e credo possa portarla anche a 100 metri da qua».

Il riferimento del leader della Lega è a quella che definisce «una centrale di spaccio e della prostituzione gestita dalla mafia nigeriana» nell'area di San Donato. Zona che il ministro ha percorso di prima mattina partendo dall'hotel Vittorio Emanuele, dove ha dormito, e proseguendo per tutti i vicoli interni. Durante la passeggiata è stato fermato da diversi passanti che lamentavano le condizioni del centro.

Al bar con Michele Pais (Floris)

«Questa situazione va risolta con le buone o con le buone», ha affermato il ministro incontrando alcuni esponenti della politica locale. «Ne parlerò sicuramente in consiglio dei ministri. Non è possibile che i negozi, i ragazzi e le ragazze, e gli abitanti vivano un contesto simile che non pensavo fosse così grave».

