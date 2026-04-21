Importante risultato nazionale per l’Istituto S.Farina di Sassari. La classe V B della scuola, guidata dal dirigente Luciano Sanna, ha partecipato alle Olimpiadi di Chimica, "I giochi di Cannizzaro", una delle competizioni studentesche più prestigiose nel panorama scientifico italiano, entrando nella top ten dei piccoli virtuosi della materia.

I chimici sassaresi, tutti di 10 anni, si sono classificati all’ottavo posto dopo settimane di intensa preparazione insieme alle insegnanti Monica Del Vigo, promotrice del progetto, e Silvia Manca e Tonia Alvarano, che hanno guidato e motivato la classe lungo tutto il percorso di preparazione.

La competizione, che si è svolta da remoto, rappresenta un motivo di orgoglio per l’intero istituto e conferma l’importanza di investire nella formazione scientifica delle nuove generazioni.

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