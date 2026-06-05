Nessuna critica all'Ironman, ma forti perplessità sull'organizzazione della viabilità e sulla gestione dei disagi per cittadini e imprese. È la posizione espressa dalla coordinatrice cittadina dei Riformatori Sardi di Alghero, Maria Vittoria Porcu, che interviene alla vigilia della manifestazione internazionale di triathlon endurance in programma domenica, evento che prevede la chiusura di alcune strade.

«L'Ironman rappresenta una risorsa straordinaria per Alghero e per l'intero territorio - sottolinea Porcu – capace di richiamare migliaia di atleti, accompagnatori e visitatori e di garantire un importante ritorno d'immagine. Proprio per questo ci saremmo aspettati un'organizzazione all'altezza dell'evento».

Secondo i Riformatori, le disposizioni previste per la circolazione rischiano invece di trasformare la città in un territorio sostanzialmente paralizzato per un'intera giornata, con quartieri isolati, accessi limitati e pesanti ripercussioni sulle attività economiche.

La coordinatrice punta il dito soprattutto contro quella che definisce una pianificazione insufficiente. «Possibile che non si sia ritenuto opportuno coinvolgere preventivamente associazioni di categoria, operatori turistici, commercianti, gestori degli stabilimenti balneari e operatori portuali?», si chiede Porcu.

Tra le principali criticità segnalate vi sono le difficoltà di accesso agli stabilimenti balneari nel pieno della stagione estiva, le limitazioni per i diportisti diretti alle proprie imbarcazioni e i disagi per tutte quelle attività che basano il proprio lavoro sulla mobilità e sui flussi turistici.

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