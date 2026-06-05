L’assessorato all'Ambiente della Città di Castelsardo in collaborazione con Econova Srl, presso l'Istituto Comprensivo Eleonora d’Arborea di Castelsardo ha organizzato una giornata scolastica dedicata alla sensibilizzazione, riduzione dell'uso della plastica e al giusto conferimento dei rifiuti, in linea con le attività di educazione civica e ambientale previste dal Piano Triennale Formativo.

Le scuole in collaborazione con le amministrazioni comunali svolgono un ruolo cruciale nell’educazione ambientale, coinvolgendo attivamente i giovani studenti in iniziative che mirano a sensibilizzare sulle problematiche ecologiche, affrontando temi cruciali come la biodiversità marina, l’impatto degli stili di vita sui cambiamenti climatici, la corretta gestione dei rifiuti domestici riducendo la quantità di rifiuti indifferenziati conferiti in discarica, in modo da favorire il recupero e il riciclo dei materiali, contribuendo alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

«Ogni gesto, anche piccolo, come differenziare correttamente i rifiuti o compostare gli scarti organici, ha un impatto positivo sulla comunità», sostiene l’assessore all’Ambiente Christian Speziga . «I rifiuti sono un problema importante per l’ambiente perché ogni giorno ne produciamo in grandi quantità. In Italia, infatti, ogni abitante produce circa 500 kg di rifiuti all’anno. Sappiamo bene che la cattiva gestione dei rifiuti può inquinare la terra, l’acqua e l’aria e creare danni alla natura e agli animali. È possibile valorizzare i rifiuti attraverso il riciclo che innalza il rifiuto ad una materia nuova, idonea a produrre nuovi oggetti. Tutto questo è possibile attuando una corretta raccolta differenziata, comportandoci e trasformandoci in cittadini consapevoli e responsabili. Azione, che può essere imparata già a scuola e può essere trasmessa a casa».

L’entusiasmo degli studenti ha confermato ancora una volta quanto l’educazione ambientale, quando radicata fin dalla giovanissima età possa diventare pratica di vita quotidiana. Al progetto hanno collaborato la responsabile locale di Econova Srl Jasmin Cilloco, la collaboratrice Marisol Medina, la dirigente scolastica Maria Pinna, la professoressa Elvira Decortes.



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