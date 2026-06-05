A un anno dalla scomparsa di Francesco Abis, talentuoso violoncellista sassarese, la sua musica e il suo ricordo continuano a vivere nel cuore di quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e condividere con lui un percorso umano e artistico. Per onorarne la memoria, il Conservatorio Canepa, il Liceo classico, musicale e coreutico Azuni e l’Associazione Progetto Enarmonia organizzano il concerto-anniversario “In memoria di Francesco”, in programma lunedì 8 giugno alle 19 nella sala Sassu del Conservatorio di Sassari. L'ingresso è gratuito.

L’iniziativa nasce da un’idea del padre, Efisio Abis, e vuole essere un momento di condivisione e ricordo attraverso la musica, il linguaggio che più di ogni altro ha accompagnato la vita di Francesco. Nel corso della serata si alterneranno esecuzioni musicali, immagini e testimonianze.

Tra i momenti più significativi, la proiezione sonora di una canzone scritta da Gino Marielli e registrata da Francesco Abis, accompagnata dall’Orchestra d’archi Enarmonia, con Andrea Pinna al pianoforte e Giovannino Porcheddu alla voce. A salire sul palcoscenico della sala concerti saranno poi gli amici e colleghi del Liceo musicale: Davide Soddu e Alessio Manca al violino, Gioele Lumbau alla viola, Daniele Fiori al violoncello e Francesca Deriu al pianoforte, che eseguiranno il Quintetto per pianoforte e archi op. 44 di Robert Schumann.

A chiudere l’incontro sarà la proiezione di un filmato-tributo accompagnato da “Romanza”, composizione di Luigi Frassetto, in un finale pensato per celebrare il percorso artistico e umano di Francesco attraverso le immagini e la musica.

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