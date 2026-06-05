Sbarca a Porto Torres con quasi sei chili di cocaina nell’auto. L’uomo, un 59enne spagnolo, è stato arrestato dalle Fiamme gialle della Compagnia di Porto Torres, durante i controlli a contrasto dei traffici illeciti predisposti dal Comando Provinciale della Guardia di finanza di Sassari.

L’operazione si è svolta durante lo sbarco dei mezzi a bordo del traghetto proveniente da Genova. I finanzieri hanno fermato una vettura con a bordo un uomo che, da subito, ha destato sospetti. Gli accertamenti sui titoli di viaggio, sulla proprietà dell’auto e dalle risposte incerte ed evasive fornite, hanno spinto i militari e delle unità cinofile ad approfondire le ricerche. Grazie all’impiego dei cani antidroga Karma e Fred, la Guardia di Finanza ha individuato un complesso meccanismo che consentiva l’apertura di un vano predisposto appositamente al di sotto del cambio manuale del veicolo. All’interno sono stati rinvenuti cinque “panetti” di cocaina per un peso complessivo di quasi 6 chilogrammi.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e il 59enne è stato arrestato in flagranza e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria sassarese, che ne ha disposto il trasferimento nel carcere di Bancali, con l’accusa di detenzione e trasporto internazionale di sostanza stupefacente. L’operazione rientra nel quadro dei compiti istituzionali che la Guardia di Finanza conduce quotidianamente nella provincia per il contrasto al traffico internazionale di stupefacenti e per il concorso alla sicurezza interna ed esterna del Paese.

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