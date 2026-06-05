Si è tenuta stamattina anche a Sassari, nella caserma “Gerolamo Berlinguer”, la celebrazione del 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. È stata anche l’occasione per un bilancio di quanto fatto dai militari nel 2025. Il comando provinciale ha indagato su circa 10.000 reati (oltre il 72% del totale dei reati denunciati nella Provincia), svolgendo più di 42.000 servizi perlustrativi, durante i quali sono stati controllati circa 83.000 veicoli e identificate oltre 121.000 persone. 14.000 gli interventi su richiesta del cittadino e l’attività di prevenzione e repressione dei reati ha consentito il deferimento alla magistratura di più di 3.100 persone e l’arresto di oltre 400 responsabili di reati, di cui 87 per furto aggravato, 32 per rapina e 131 per spaccio di droga (con il sequestro di circa 175 chilogrammi di sostanze stupefacenti e 6.500 piante di cannabis).

Per quanto riguarda il “Codice Rosso”, sono state arrestate 62 persone per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia e deferiti all’autorità giudiziaria 300 soggetti per analoghe condotte delittuose. Tra le operazioni di maggior rilievo figura “Polo Ovest”, conclusa lo scorso dicembre dal Reparto Territoriale di Olbia, coordinata della Dda di Cagliari, a conclusione di una attività d’indagine, che ha permesso di sgominare due associazioni criminali dedite al narcotraffico su scala nazionale e internazionale, facendo emergere un consolidato hub sulla costa orientale con flussi di import-export di cocaina proveniente dal centro-nord della Penisola e di marijuana prodotta sull’isola e ceduta in parte quale merce di scambio.

Nel corso dell’evento, dopo la lettura del messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dell’Ordine del Giorno del Comandante generale, generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, il colonnello Maione ha voluto rivolgere un abbraccio ai familiari dei carabinieri caduti nell’adempimento del dovere, in particolare dell’appuntato Ciriaco Carru e del carabiniere scelto Walter Frau e del carabiniere Sebastiano Marrone. In seguito sono state consegnate, dalle autorità istituzionali presenti, alcune ricompense individuali. Gli encomi semplici sono stati concessi al capitano Marco Campagna, comandante della Compagnia Carabinieri di Bonorva, al maresciallo ordinario Eleonora Fega, al maresciallo Ordinario Mario Trucchetti, al brigadiere Alessandro Sanna, in servizio alla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Sassari. Gli altri encomi sono andati al luogotenente Daniele Antonucci, al maresciallo Francesco Maria Baffigo, al brigadiere Stefano Marangoni, all’appuntato scelto qualifica speciale Paolo De Santis, all’appuntato scelto qualifica speciale Gennaro Cristinziano, all’appuntato scelto qualifica speciale Manuela Scarpa, in servizio alla Stazione carabinieri di Palau.

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