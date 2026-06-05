Tariffe agevolate sulle tasse relative a casa e rifiuti i nel comune di Bono. Con delibera del Consiglio Comunale è stato approvato il regolamento per la definizione agevolata di Imu, Tari e Tasi.

La misura consente ai cittadini di regolarizzare la propria posizione debitoria nei confronti del Comune di Bono. In particolare possono accedere alla tariffa agevolata le ingiunzioni fiscali dall’anno 2013 all’anno 2020, pagando solo il capitale senza sanzioni e interessi. I contribuenti possono richiedere l’elenco dei carichi definibili presentando apposita istanza via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.bono.ss.it o presso l’Ufficio protocollo dal lunedi al venerdi dalle 10 a mezzogiorno. L’adesione dovrà essere presentata entro il 30 settembre a mezzo Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.bono.ss.it o a mani presso l’ufficio protocollo. Il pagamento potrà essere effettuato tramite una sola soluzione entro il 31 dicembre, oppure a rate secondo termini e modalità previste nel regolamento.

L’Amministrazione ha modificato il regolamento delle entrate prevedendo un numero maggiore di rate al crescere dell’importo dovuto facilitando così i contribuenti nell’adempimento. Nella stessa seduta di consiglio è stata votata anche la delibera che ha approvato il nuovo regolamento delle entrate e della riscossione. È stato introdotto il nuovo articolo 19 relativo a — Criteri di applicazione delle sanzioni amministrative tributarie che prevede per le annualità successive al 2020 (IMU E TARI) non ancora accertate la possibilità di poter regolarizzare la propria posizione debitoria con l’applicazione di sanzioni in misura ridotta, ovvero del 3,75 % ( non del 30 %) regolarizzando la propria posizione prima che il Comune avvii un controllo fiscale.

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