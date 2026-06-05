In centro storico a Sassari risale la tensione dopo una serie di risse avvenute tra San Donato e le vie limitrofe. «È storia di tutti i giorni ormai», riferiscono i residenti, che accettano di parlare ma a patto dell’anonimato.

«Abbiamo paura - spiegano - Se ci esponiamo i prossimi obiettivi potremmo essere noi». Per adesso invece gli scontri avvengono tra extracomunitari e “locali”, raccontano, a causa della droga. «Ieri si sono picchiati e due persone sono finite a terra. Una colpita da una bottiglia».

Forse un blitz punitivo, durato pochi minuti, episodi che si ripetono ormai ogni notte. «Vanno avanti fino alle 5 del mattino. Urla, gente che scappa». Ieri non sono state chiamate le forze dell’ordine, due giorni fa sì. «Siamo rassegnati. Oltre alle risse ci sono i furti, alle auto e alle abitazioni. Si rubano perfino i panni stesi ad asciugare».

La soluzione è una: «Barricarsi. Mettere cancelli di ferro e porte blindate». Il senso di impotenza cresce. «Nascondono le bustine di droga nei vasi di fiori. Che dovremmo fare? Non possiamo sapere come reagiranno se diciamo loro qualcosa».

I residenti si sentono accerchiati. «Il traffico di stupefacenti è aumentato, ce l’abbiamo sotto gli occhi». Chiedono maggiori controlli, appello già fatto in tante altre occasioni: «Ci piacerebbe che si venisse qui pure in piena notte. A vivere quello che viviamo noi».

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