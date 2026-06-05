Appuntamento con la boxe nella città dove il pugilato è tradizione e spettacolo. L'evento, in programma sabato 6 giugno dalle 19 al Palasport Alberto Mura di Porto Torres, si svolge in ricordo di un maestro della boxe, Raimondo Usai, scomparso lo scorso anno all'età di 70 anni.

Una manifestazione pugilistica promossa dai suoi colleghi e allievi che lo hanno voluto ricordare per i suoi insegnamenti di disciplina e di sport. La sua palestra, l’Asd Turris Battista Martellini, in via Petronia, era come la sua casa, un centro che contava diversi giovani aspiranti pugili e maestri che lo hanno accompagnato nella sua lunga esperienza di allenatore. Era stato premiato dalla Federazione pugilistica italiana con un attestato di merito per la sua lunga carriera.

L'evento di domani vedrà protagonisti sul ring il pugile Samuele Mulargia che affronterà Danilo Sechi, seguirà un altro match di rilievo tra il turritano Roberto Mura e Serghei Csendzov. Una delle sfide più attese è quella tra Cristian Zara, campione europeo di boxe, e Juan Benjumea. In programma anche 11 incontri interregionali tra Sardegna e Liguria. L'ingresso è libero.

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